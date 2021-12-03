Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 47,1 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в ноябре 2021 года составил 47,1 пункта против 48,8 пункта в октябре, сообщается в данных исследовательской организации IHS Markit.
При этом, согласно исследованию, спад производительности ускорился и стал самым быстрым с октября 2020 года. По мнению аналитиков, это говорит о том, что снижение было связано со слабым спросом и повторным введением ограничений COVID-19.
«Условия спроса в секторе услуг вряд ли значительно улучшатся до тех пор, пока не будут снижены случаи заражения вирусом и ограничения COVID-19 больше не будут необходимы, а препятствия, связанные с темпами вакцинации, могут помешать выздоровлению в 2022 году», — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.
Отметим, ранее стало известно, что Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в ноябре вырос до 51,7 пункта против 51,6 пункта в прошлом месяце.
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