Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 47,1 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в ноябре 2021 года составил 47,1 пункта против 48,8 пункта в октябре, сообщается в данных исследовательской организации IHS Markit.



При этом, согласно исследованию, спад производительности ускорился и стал самым быстрым с октября 2020 года. По мнению аналитиков, это говорит о том, что снижение было связано со слабым спросом и повторным введением ограничений COVID-19.



«Условия спроса в секторе услуг вряд ли значительно улучшатся до тех пор, пока не будут снижены случаи заражения вирусом и ограничения COVID-19 больше не будут необходимы, а препятствия, связанные с темпами вакцинации, могут помешать выздоровлению в 2022 году», — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.



Отметим, ранее стало известно, что Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в ноябре вырос до 51,7 пункта против 51,6 пункта в прошлом месяце.