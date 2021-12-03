В Свердловской области 4 декабря ожидаются сильный снег и ветер с порывами до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. По данным синоптиков, 4 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с, сильный снег, гололед, на дорогах гололедица. Об этом предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



Пешеходам на улице рекомендуется находиться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Также стоит воздержаться от туристических походов в лес.



Автовладельцам, в свою очередь, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Также рекомендуется взять с собой в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор.



О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».