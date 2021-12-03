Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из Санкт-Петербурга и Новосибирска в Дубай

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск рейсов из Санкт-Петербурга и Новосибирска в ОАЭ, сообщает пресс-служба перевозчика.
Из Санкт-Петербурга в Дубай можно будет улететь с 31 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года по пятницам.
Старт полетов по маршруту Новосибирск — Дубай состоится 2 января 2022 года. Первые рейсы запланированы на 2 и 9 января, а с 15 января по 26 марта 2022 года улететь из Сибири в ОАЭ можно будет каждую субботу.
Билеты уже можно приобрести в приложении авиакомпании, на ее сайте или в авиакассах.
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