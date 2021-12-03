На уборке улиц Екатеринбурга 3 декабря работают 170 единиц спецтехники и 329 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга продолжают борьбу с последствиями нетипичной для декабря погоды на Среднем Урале. Сегодня днем на уборку улиц города выведено 170 единиц спецтехники и 329 рабочих, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В комитете благоустройства администрации города Екатеринбурга отмечают, что большинство пешеходных зон, помимо машинной обработки, работники прометают в ручном режиме, чтобы очистить тротуары от наледи и предотвратить ее повторное образование. Уборка идет в том числе на улицах Крауля, Репина, Зоологической, Билимбаевской, Сортировочной, Раевского, 8 Марта, Предельной, Вайнера, Белинского, Восстания, Стачек, Суходольской. Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют очистке зон для пешеходов.
За прошедшие сутки с улиц города было вывезено более 2,7 тыс. т снежной массы, затрачено на обработку проезжей части и тротуаров 42 т реагента и рекордные для этого времени года 109 т фракционного песка. На очистке улиц столицы Урала трудились 324 спецмашины и 457 рабочих.
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