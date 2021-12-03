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03.12.2021

Филиал «Россети Урал» — «Свердловэнерго» вложил 90 млн рублей в модернизацию подстанций Тугулымского района Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Филиал «Россети Урал» — «Свердловэнерго» продолжает модернизацию оборудования на подстанциях Свердловской области. На двух подстанциях Тугулымского района энергетики запустили в эксплуатацию систему сбора и передачи информации. Финансовые вложения компании составили 90 млн руб., сообщает отдел по работе со СМИ и внутрикорпоративных коммуникаций департамента по связям с общественностью «Россети Урал».

Специалисты Талицких электрических сетей филиала «Свердловэнерго» установили оборудование системы сбора и передачи информации на подстанциях 110/10 кВ «Двинка» и «Верховино», находящихся на территории Тугулымского городского округа. От работы этих объектов зависят 23 населенных пункта с населением около 5 тыс. человек. Кроме того, подстанции снабжают электроэнергией 43 социально значимых объекта, в том числе школы, детские сады, котельные, водонапорные башни, Верховинскую больницу и фельдшерско-акушерские пункты.

Система сбора и передачи информации (ССПИ) — это программно-технический комплекс, предназначенный для сбора, обработки и отображения информации, которая требуется для оперативного управления энергетическим объектом. Все оборудование рассчитано на длительный срок эксплуатации, а все работы по обслуживанию и настройке можно выполнять без отключения.

Оснащение подстанций ССПИ позволяет оперативно анализировать работу защит и противоаварийной автоматики сети, что сокращает время на поиск и устранение различных нарушений в работе. Сокращается время отключения оборудования, ускоряется процесс решения проблем, уменьшается период отсутствия электроснабжения у потребителей. Ранее на поступление и анализ информации затрачивалось в среднем 10 минут.

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