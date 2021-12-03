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03.12.2021

Свердловские власти разрешили увеличивать стоимость строительных госконтрактов на 30%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Правительство Свердловской области приняло постановление о пересчете стоимости строительных госконтрактов в связи с ростом стоимости стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей».

Напомним, что 9 августа текущего года правительство РФ приняло постановление, которое предусматривает возможность увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия до 30%. Данная мера должна была компенсировать строителям часть дополнительных расходов, которые возникли из-за резкого удорожания стройматериалов.

Чтобы новый механизм заработал, каждый регион РФ должен принять собственный нормативный акт о возможности изменения цены контракта в связи со значительным ростом цен на строительные ресурсы.

«Отныне компании, заключившие строительные контракты по 44 ФЗ до 1 октября 2021 года, могут уверенно обращаться к заказчикам и готовить документы для пересчетов цены контрактов. В постановлении есть четкий алгоритм действий. Те, кому будет отказано, могут при желании обратиться к нам за разъяснениями», — рассказал заместитель гендиректора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

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