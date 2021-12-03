В Свердловской области выявлено 697 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 3 декабря 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 181 тыс. 368 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 32 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 525. За сутки из больниц выписано 475 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 158 тыс. 264 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 32 тыс. 930 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 736 тыс. 037 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 217 летальных случаев (всего 278 тыс. 857), выздоровели 36 тыс. 514 человек (всего 8 млн 436 тыс. 631).