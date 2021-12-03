Завод ЭТЕРНО изготовил для Ярцевского метзавода кастомизированный сталеразливочный ковш

УрБК, Челябинск, 03.12.2021. Завод ЭТЕРНО (входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК) изготовил для Ярцевского металлургического завода (также входит в состав ТМК) сталеразливочный ковш для металлургического производства. В пресс-службе ПАО «ТМК» отметили, что данный ковш относится к кастомизированным изделиям новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения.



Ковш изготовлен по индивидуальному техническому заданию. Его высота — 3,15 м, диаметр — 2,5 м. Он рассчитан на объем в 36 т жидкого металла. При производстве продукта применялась конструкционная сталь с высокой механической прочностью. Его конструкция адаптирована под действующую технологию производства заказчика.





Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТМК»



В настоящий момент сталеразливочные ковши для металлургических предприятий стали основой продуктовой линейки для тяжелого машиностроения, рассказал директор по развитию машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко. Он также добавил, что сейчас ТМК использует имеющиеся компетенции для обновления собственного сталеплавильного производства. В данном случае ЭТЕРНО подготовил оборудование для Ярцевского метзавода. В планах на 2022 год изготовить еще два ковша и модернизировать остальные имеющиеся мощности по индивидуальным проектам.



«Кроме того, ЭТЕРНО приступило к выполнению заказа по изготовлению резервного нижнего корпуса сталеплавильной печи для Северского трубного завода (СТЗ), также входящего в ТМК. Это отличные примеры эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, которое дает синергетический эффект для бизнеса», — добавил Д. Макиенко.



ТМК реализует на Ярцевском метзаводе инвестиционную программу, включающую в себя ряд проектов по таким направлениям, как модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующего производства, замена физически изношенного оборудования и кибербезопасность.



«Закупка новых и модернизация существующих ковшей проводится в рамках увеличения производительности дуговой сталеплавильной печи (ДСП) ТМК-ЯМЗ. Мероприятие по замене трансформатора позволит увеличить производительность агрегата на 5%, а новые более объемные ковши позволят увеличить вес плавки. В сотрудничестве с ЭТЕРНО мы обновим и другие элементы сталеплавильной цепочки, увеличим объем загрузочных корзин, чтобы выйти на новые производственные рубежи», — сказал управляющий директор ТМК-ЯМЗ Виктор Новиков.



В портфеле ТМК ЭТЕРНО — несколько десятков реализованных инженерных решений новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения. Продукция использовалась для модернизации сталеплавильного производства компании «Северсталь», кислородно-конвертерного цеха Челябинского металлургического комбината (входит в Группу Мечел), технического перевооружения Новолипецкого металлургического комбината (входит в Группу НЛМК), Аксуского завода ферросплавов в Казахстане. Высокотехнологичные продукты производства ТМК ЭТЕРНО также используются в атомной промышленности: при строительстве АЭС «Аккую» в Турции и Курской АЭС в России.