Ставки на аренду торговой и офисной недвижимости в Екатеринбурге с начала года выросли на 10-15%. Об этом сообщает пресс-служба Уральской палаты недвижимости со ссылкой на директора компании «Новосёл|Коммерц» Евгения Шестинского. «В 2021 году постепенно восстановился спрос на аренду коммерческой недвижимости. И ставки в торговом и офисном сегментах выросли на 10-15%. Бизнес понял, что живет в новой реальности, и нужно гибко под нее подстраиваться», — заявил Е. Шестинский. По его словам, для сфер продажи объектов готового арендного бизнеса была активной первая половина года. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в прошлом году привело к выводу денежной массы с депозитов в январе-июле. «Интерес покупателей концентрировался на торговой, офисной и складской недвижимости с целью дальнейшего получения постоянного арендного дохода. Ближе к лету на нашем рынке заметно активизировались покупатели из соседних регионов и Москвы. К нам постоянно обращались с просьбой подобрать варианты, потому что в домашних локациях «вкусные» объекты закончились. Чаще спрашивали помещения стрит-ритейла стоимостью 10-20 млн руб. и производственно-складские площади по цене 50-150 млн руб.», — сообщил Е. Шестинский.

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