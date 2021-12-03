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03.12.2021

Уральский филиал «Федеральной пассажирской компании» обязали выплатить премии сотрудникам депо Челябинска

УрБК, Челябинск, 03.12.2021. Уральская транспортная прокуратура добилась выплаты премий за 2019 год работникам АО «Федеральная пассажирская компания», которым вознаграждения полагались, но выплачены не были.

По результатам проверки в Пассажирском вагонном депо Челябинск — структурном подразделении Уральского филиала АО «ФПК» — прокурор обнаружил нарушения требований ТК РФ, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ходе проверочных мероприятий оказалось, что Уральский филиал АО «ФПК» назначил премирование всех работников структурных подразделений за высокое качество работы по ремонту и обслуживанию подвижного состава в 2019 году. Однако трое сотрудников, уволившихся до момента подписания соответствующего приказа, премию не получили.

Транспортный прокурор обратился в суд с иском о выплате вознаграждения, а также взыскании с работодателя компенсации морального вреда в пользу дискриминированных сотрудников. Суд удовлетворил иск прокурора. На данный момент каждый из трех уволенных сотрудников Уральского филиала АО «ФПК» получил по 17 тыс. руб.

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