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03.12.2021

«Школьные» концессии вышли на старт

В Свердловской области может начаться массовое строительство образовательных учреждений по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). В сентябре Минпросвещения РФ одобрило пилотный проект по возведению школы № 41 на ул. Котельникова (Верх-Исетский район) в Екатеринбурге. Также федеральные власти поддержали реконструкцию школы в Верхней Пышме по модели ГЧП. В ближайшее время перечень одобренных проектов может заметно расшириться. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель губернатора Среднего Урала Дмитрий Ионин.

По его словам, «Атомстройкомплекс» выступил с инициативой построить школу по аналогичной схеме на ул. Советской (Кировский район) в Екатеринбурге. Также рассматриваются еще несколько проектов в областном центре и в Березовском.

«Механизм государственно-частного партнерства, в данном случае, отражает баланс интересов власти, инвестора и, главное, жителей, озадаченных вопросом устройства детей в школу. Застройщику интересно, чтобы рядом с их жильем развивалась инфраструктура, а школа — один из базовых ее элементов. Так повышается привлекательность строящегося жилья. Правительству Свердловской области интересна возможность привлечения федерального софинансирования на строительство школы и семилетняя рассрочка оплаты работ. Кроме того, инвестор берет на себя обязательства по полному оснащению школы и ее эксплуатации в течение пяти лет, что дает существенную экономию», — написал Д. Ионин.

«Школьные» концессии вышли на старт
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Ранее строительство школ в регионе по схеме государственно-частного партнерства поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Государственно-частное партнерство — это сравнительно новая история для школьного строительства. Но очень перспективная. До этого у нас все строилось на бюджетные деньги, которых, понятно, всегда не хватает. Приходилось растягивать проекты на годы. Вовлечение инвесторов же позволяет нам набрать темп. Да и сами они в этом заинтересованы», — написал Е. Kуйвашев на своей странице в Instagram.

Напомним, что новый механизм строительства социальных объектов с помощью концессионных соглашений разработал «Атомстройкомплекс» совместно с Корпорацией развития Среднего Урала.

В департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области рассказали, что строительство первой в Екатеринбурге школы по схеме ГЧП (по ул. Котельникова) должно стартовать в 2022 году.

«По данным, переданным в ДИП, в настоящее время правительством региона разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объекта, получено положительное заключение государственной экспертизы, проведен демонтаж старого здания объекта и обеспечена подготовка территории для строительства объекта», — заявили представители ДИП.

Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев отмечал, что строительство этого объекта планируется завершить к декабрю 2023 года.

«В дальнейшем этот опыт можно будет тиражировать. Наша компания готова взять в работу еще объекты в Екатеринбурге и Свердловской области, что позволит ввести до 2025 года значительное количество мест в школах. Альтернативные механизмы финансирования позволят ускорить строительство жизненно важных социальных объектов, тем самым обеспечить сбалансированное развитие города, в котором одинаково заинтересованы и жители, и бизнес, и власть», — сообщил В. Ананьев.

В администрации Екатеринбурга активно поддерживают проект строительства школы № 41. Городские власти подчеркивают, что возведение объекта направлено на реализацию задачи, поставленной главой муниципалитета Алексеем Орловым по развитию сети образовательных учреждений в соответствии с «тепловой картой», которая отражает потребность разных районов города в школах и детских садах.

Отметим, что «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в строительстве объектов социальной инфраструктуры. За 26 лет работы компания построила и реконструировала порядка 30 детских садов, шесть школ, разработала десятки проектов школ и детских садов, некоторые из них рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране.

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