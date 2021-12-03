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03.12.2021

ЦБ назначил временную администрацию в челябинскую компанию «АСКО-Страхование»

УрБК, Челябинск, 03.12.2021. Банк России назначил временную администрацию в челябинскую компанию «АСКО-Страхование». Ее функции будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как сообщает пресс-служба АСВ, регулятор отозвал лицензию у «АСКО-Страхование» на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, добровольного имущественного страхования и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В приказе ЦБ говорится, что страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

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