ЦБ назначил временную администрацию в челябинскую компанию «АСКО-Страхование»

УрБК, Челябинск, 03.12.2021. Банк России назначил временную администрацию в челябинскую компанию «АСКО-Страхование». Ее функции будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ).



Как сообщает пресс-служба АСВ, регулятор отозвал лицензию у «АСКО-Страхование» на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, добровольного имущественного страхования и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.



В приказе ЦБ говорится, что страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.