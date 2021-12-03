ЦБ назначил временную администрацию в челябинскую компанию «АСКО-Страхование»

УрБК, Челябинск, 03.12.2021. Банк России назначил временную администрацию в челябинскую компанию «АСКО-Страхование». Ее функции будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Как сообщает пресс-служба АСВ, регулятор отозвал лицензию у «АСКО-Страхование» на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, добровольного имущественного страхования и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В приказе ЦБ говорится, что страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.
УрБК, Москва, 26.12.2019. Банк России отозвал у страховой компании «Урал-Рецепт М» лицензию на осуществление ...05.04.2018 ЦБ отозвал у «Ренессанс Страхования» лицензию на добровольное страхование жизни
УрБК, Москва, 05.04.2018. Банк России отозвал у группы «Ренессанс Страхование» лицензию на осуществление добровольного ...28.07.2017 ЦБ отозвал у «Росгосстрах-Медицины» лицензию на добровольное личное страхование
УрБК, Москва, 28.07.2017. Банк России отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования у страховой ...24.05.2017 Центробанк отозвал лицензию на выдачу полисов ОСАГО у «ВТБ Страхования»
УрБК, Москва, 24.05.2017. Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования по полисам ОСАГО у ...29.12.2016 Центробанк ограничил действие лицензии «ВТБ Страхования» на ОСАГО
УрБК, Москва, 29.12.2016. Банк России приказом от 28 декабря ограничил страховую деятельность компании «ВТБ ...