ЕВРАЗ ЗСМК вложил 500 млн рублей в строительство полигона для твердых промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. ЕВРАЗ ЗСМК завершил строительство полигона для размещения твердых промышленных отходов. Вложения предприятия в проект составили 500 млн руб. Запуск полигона в эксплуатацию будет осуществлен во II квартале 2022 года, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Срок службы объекта — 25 лет, площадь — 85 тыс. кв. м. Здесь можно разместить до 3 млн т твердых промышленных отходов 4 и 5 классов опасности, которые классифицируются как «малоопасные» и «практически неопасные».





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



В основании котлована полигона находится геомембрана, которая позволяет исключить загрязнение грунтовых и подземных вод. Для отвода стоков с территории полигона оборудована сеть каналов, по которым вода будет поступать в накопительную емкость, а затем на очистные сооружения. После очистки вода будет использоваться для полива полигона и технологических дорог.



Проект имеет положительное заключение Государственной экологической экспертизы и Главной Государственной экспертизы, он был спроектирован и построен с учетом всех современных экологических требований. Сейчас специалисты подготавливают необходимую для ввода объекта в эксплуатацию документацию по внесению полигона в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Проводится корректировка разрешительных документов: проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также лицензии на деятельность в области обращения с отходами. В процессе согласования разрешительной документации надзорные органы проводят необходимые проверки.