Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,43%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 по 29 ноября 2021 года не изменились и составили 57,89 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,24%, до 45,72 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 0,2%, до 49,12 руб. Цены на дизельное топливо за неделю увеличились на 0,43% и составили 53,25 руб.

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