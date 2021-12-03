УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
03.12.2021

Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,43%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 по 29 ноября 2021 года не изменились и составили 57,89 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,24%, до 45,72 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 0,2%, до 49,12 руб.

Цены на дизельное топливо за неделю увеличились на 0,43% и составили 53,25 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.11.2021 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...

19.11.2021 Дизельное топливо на АЗС Среднего Урала за неделю подорожало на 2,67%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...

12.11.2021 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю практически не изменились

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...

09.11.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,44%

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 ...

27.08.2021 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,39%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 16 ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18