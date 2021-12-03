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03.12.2021

Ставки на аренду торговой и офисной недвижимости в Екатеринбурге с начала года выросли на 10-15%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Ставки на аренду торговой и офисной недвижимости в Екатеринбурге с начала года выросли на 10-15%. Об этом сообщает пресс-служба Уральской палаты недвижимости со ссылкой на директора компании «Новосёл|Коммерц» Евгения Шестинского.

«В 2021 году постепенно восстановился спрос на аренду коммерческой недвижимости. И ставки в торговом и офисном сегментах выросли на 10-15%. Бизнес понял, что живет в новой реальности, и нужно гибко под нее подстраиваться», — заявил Е. Шестинский.

По его словам, для сфер продажи объектов готового арендного бизнеса была активной первая половина года. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в прошлом году привело к выводу денежной массы с депозитов в январе-июле.

«Интерес покупателей концентрировался на торговой, офисной и складской недвижимости с целью дальнейшего получения постоянного арендного дохода. Ближе к лету на нашем рынке заметно активизировались покупатели из соседних регионов и Москвы. К нам постоянно обращались с просьбой подобрать варианты, потому что в домашних локациях «вкусные» объекты закончились. Чаще спрашивали помещения стрит-ритейла стоимостью 10-20 млн руб. и производственно-складские площади по цене 50-150 млн руб.», — сообщил Е. Шестинский.

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