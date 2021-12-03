В 2022 году одежда и обувь могут подорожать в России на 15-25%

УрБК, Москва, 03.12.2021. В России в 2022 году одежда и обувь могут подорожать на 15-25%. При этом за 2021 год цены уже выросли на 10-15%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков Fashion Consulting Group.
Ритейлеры подтвердили изданию, что такой сценарий возможен. Это связано с тем, что за год ткань в среднем подорожала на 15%, а логистические услуги — на 20%. Себестоимость обуви выросла на 7-15%.
Предприниматели планируют сдерживать рост цен за счет увеличения тиражей продукции, расширения розничных сетей, выхода на новые каналы продаж, а также акций, скидок и других инструментов поддержания спроса.
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