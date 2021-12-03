В Екатеринбурге до конца января будет закрыто движение по улице Менделеева

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. В Екатеринбурге движение транспорта по улице Менделеева, от дома № 2а до улицы Июльской будет закрыто с 10 по 31 января 2022 года. Здесь будут проводиться работы по реконструкции теплосети и возведению жилого дома, сообщает пресс-служба администрации города.
На этот же период будет ограничено движение автотранспорта по улице Менжинского от дома № 1а до улицы Июльской. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения с учетом перекрытий.
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