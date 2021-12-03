УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
03.12.2021

В Екатеринбурге до конца января будет закрыто движение по улице Менделеева

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. В Екатеринбурге движение транспорта по улице Менделеева, от дома № 2а до улицы Июльской будет закрыто с 10 по 31 января 2022 года. Здесь будут проводиться работы по реконструкции теплосети и возведению жилого дома, сообщает пресс-служба администрации города.

На этот же период будет ограничено движение автотранспорта по улице Менжинского от дома № 1а до улицы Июльской. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения с учетом перекрытий.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.02.2021 В Екатеринбурге более трех месяцев будет ограничено движение по улице Окружной

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021 В Екатеринбурге с 15 марта по 25 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по ...

10.12.2020 В Екатеринбурге на два года закрыли движение транспорта по проезду от улицы Чемпионов до Счастливой

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. В Екатеринбурге закрыли движение транспортных средств по проезду от улицы Чемпионов до ...

02.11.2020 В конце ноября в Екатеринбурге ограничат движение по улице Чемпионов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Движение автотранспорта по улице Чемпионов будет ограничено от дома № 11 по улице ...

08.09.2020 В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице Советских Женщин

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. В Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по улице Советских Женщин в связи со ...

21.07.2020 В Екатеринбурге с 10 августа по 18 сентября закроют движение транспорта по улице Каменотесов

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. В Екатеринбурге с 10 августа по 18 сентября закроют движение транспорта по улице ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18