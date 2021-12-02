В Челябинской области объем средств на эскроу-счетах в долевом строительстве вырос до 13 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 02.12.2021. На 1 октября общая сумма средств на эскроу-счетах, открытых жителями Челябинской области для участия в долевом строительстве, составляет 13 млрд руб. С начала года показатель увеличился в 2,6 раза.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, более 6 тыс. счетов уже раскрыты. После сдачи домов в эксплуатацию застройщикам перечислено 12,5 млрд руб.



Аналитики ЦБ также отмечают, что челябинские девелоперы заключили с банками 75 кредитных договоров в рамках проектного финансирования на общую сумму 29 млрд руб.