Первые аукционы на право заключения договоров о КРТ в Екатеринбурге состоятся в мае 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Первые аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в Екатеринбурге могут состояться в мае 2022 года. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в ходе заседания Совета по вопросам развития местного самоуправления в Уральском федеральном округе (УрФО).



По его словам, сейчас осуществляется подготовка процедуры по проведению собраний жильцов многоквартирных домов, которые расположены на территориях развития.



Глава города также заявил, что под реновацию в Екатеринбурге могут попасть 15 площадок.



«В 2022 году планируется вовлечь в комплексное развитие не менее пяти дополнительных территорий в границах города Екатеринбурга», — цитирует Алексея Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга определила три первых участка для реализации проектов КРТ. Все они расположены в Орджоникидзевском районе города.



Напомним, что 16 марта 2021 года региональное Заксобрание утвердило законопроект о комплексном развитии территорий. Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.