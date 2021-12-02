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02.12.2021

Первые аукционы на право заключения договоров о КРТ в Екатеринбурге состоятся в мае 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Первые аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в Екатеринбурге могут состояться в мае 2022 года. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в ходе заседания Совета по вопросам развития местного самоуправления в Уральском федеральном округе (УрФО).

По его словам, сейчас осуществляется подготовка процедуры по проведению собраний жильцов многоквартирных домов, которые расположены на территориях развития.

Глава города также заявил, что под реновацию в Екатеринбурге могут попасть 15 площадок.

«В 2022 году планируется вовлечь в комплексное развитие не менее пяти дополнительных территорий в границах города Екатеринбурга», — цитирует Алексея Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга определила три первых участка для реализации проектов КРТ. Все они расположены в Орджоникидзевском районе города.

Напомним, что 16 марта 2021 года региональное Заксобрание утвердило законопроект о комплексном развитии территорий. Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.

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