Свердловский Россельхознадзор выявил производителя поддельного сливочного масла

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Сотрудники свердловского Управления Россельхознадзора выявили очередного недобросовестного производителя сливочного масла. Заведомо ложные данные о площадке для переработки животноводческой продукции были внесены в базу данных «Меркурий», сообщает пресс-служба ведомства.



Специалисты ведомства обнаружили, что на месте рабочей площадки по адресу г. Березовский, ул. Новая, 17, указанной в базе данных для производителя масложировой продукции ИП Егорова П. В., располагаются административные здания. При этом было известно, что данный производитель за одни сутки изготавливает 39,9 т сливочного масла жирностью 82% из 50 кг пастеризованного молока, что является технически невозможным.



Одна из таких партий продукции, произведенная 30 сентября 2021 года, была отправлена в адрес другого предпринимателя, ИП Плотниковой К. О., которая также зарегистрирована в качестве производителя масложировой продукции. Затем эту же продукцию получило ООО «Уралпродукт», зарегистрированное как производитель маргарина. В дальнейшем товар поступил на реализацию в торговую сеть «Светофор» в Сахалинской области и Приморском крае.



Инспекторы Россельхознадзора установили, что в базу данных ФГИС «Меркурий» были внесены ложные данные, промплощадка ИП Егорова П. В. получила метку «фантом» в системе «Цербер» и была удалена из реестра. Уполномоченные лица, оформлявшие ВСД в ФГИС «Меркурий», аннулированы. Все необходимые данные для принятия мер административного реагирования перенаправлены в ОБЭП и ФНС.



Напомним, что подобную схему производства и сбыта поддельного сливочного масла выявляют в Свердловской области уже не в первый раз.