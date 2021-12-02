Глава ЦБ оценила вероятность роста ключевой ставки до 10% в следующем году

Банк России не ждет двузначного уровня ключевой ставки в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
«Согласно нашему сценарию, годовая инфляция в следующем году составит 4-4,5%. Поэтому мы не видим вероятности достижения ключевой ставки двузначного числа в следующем году», — заявила Э. Набиуллина.
Напомним, что в конце октября совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Главные причины ужесточения монетарной политики — резкий рост цен на продукты питания и непродовольственные товары, а также более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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