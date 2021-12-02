Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро снизился на 2 коп.

УрБК, Москва, 02.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 8,91 коп., до 74,06 руб., курс евро снизился на 2,49 коп., до 83,81 руб.