Число безработных на Среднем Урале снизилось до 24,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. По состоянию на 2 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. 408 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 1 декабря число безработных составляло 24 тыс. 445 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 37 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,16%.

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