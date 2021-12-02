На очистку улиц Екатеринбурга 2 декабря вышли 351 дорожный рабочий и 177 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. В столице Урала сегодня прошло совещание комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга, посвященное содержанию улично-дорожной сети (УДС). Ввиду продолжающихся температурных перепадов на Среднем Урале председатель комитета Тамара Благодаткова дала коммунальным службам поручение усилить обработку фракционным песком тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам.
Сегодня на очистку улиц уральской столицы вышли 351 дорожный рабочий и 177 спецмашин. Уборка, в частности, идет на улицах Стахановской, Индустрии, Старых Большевиков, Краснофлотцев, Пальмиро Тольятти, Пирогова, Татищева, Азина, Челюскинцев, Технической, Теплоходной, Серафимы Дерябиной, Фонвизина.
По информации Уральского УГМС, на смену оттепели на Средний Урал идет похолодание: сегодня вечером в Екатеринбурге температура опустится на 4 градуса ниже нуля, осадков при этом не ожидается. Ночные заморозки приведут к образованию на дорогах гололедицы. Для предотвращения подобной ситуации коммунальным службам выдано предписание оперативно удалять излишки влаги с тротуаров с помощью спецтехники.
В прошедшие сутки дорожники вывели на очистку улиц Екатеринбурга 447 рабочих и 328 спецмашин. Для обработки пешеходных зон и автодорог было применено 25,6 т реагента и 171,9 т фракционного песка. Это рекордное количество средств для обработки, затраченных за одни сутки в текущем сезоне. На загородные полигоны было вывезено более 3,1 тыс. т снежной массы.
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