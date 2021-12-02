УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
02.12.2021

На очистку улиц Екатеринбурга 2 декабря вышли 351 дорожный рабочий и 177 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. В столице Урала сегодня прошло совещание комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга, посвященное содержанию улично-дорожной сети (УДС). Ввиду продолжающихся температурных перепадов на Среднем Урале председатель комитета Тамара Благодаткова дала коммунальным службам поручение усилить обработку фракционным песком тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам.

Сегодня на очистку улиц уральской столицы вышли 351 дорожный рабочий и 177 спецмашин. Уборка, в частности, идет на улицах Стахановской, Индустрии, Старых Большевиков, Краснофлотцев, Пальмиро Тольятти, Пирогова, Татищева, Азина, Челюскинцев, Технической, Теплоходной, Серафимы Дерябиной, Фонвизина.

По информации Уральского УГМС, на смену оттепели на Средний Урал идет похолодание: сегодня вечером в Екатеринбурге температура опустится на 4 градуса ниже нуля, осадков при этом не ожидается. Ночные заморозки приведут к образованию на дорогах гололедицы. Для предотвращения подобной ситуации коммунальным службам выдано предписание оперативно удалять излишки влаги с тротуаров с помощью спецтехники.

В прошедшие сутки дорожники вывели на очистку улиц Екатеринбурга 447 рабочих и 328 спецмашин. Для обработки пешеходных зон и автодорог было применено 25,6 т реагента и 171,9 т фракционного песка. Это рекордное количество средств для обработки, затраченных за одни сутки в текущем сезоне. На загородные полигоны было вывезено более 3,1 тыс. т снежной массы.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.11.2021 На очистке Екатеринбурга от снега сегодня работает 358 рабочих и 176 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. По личному поручению главы города Алексея Орлова уборка улиц Екатеринбурга от снега и ...

25.11.2021 На улицах Екатеринбурга сегодня убирают снег 162 спецмашины и 353 сотрудника коммунальных служб

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Уборка дорог и тротуаров Екатеринбурга осуществляется в круглосуточном режиме. Сегодня ...

23.11.2021 Екатеринбург продолжают чистить от последствий снегопада 347 рабочих и 170 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Дорожно-эксплуатационные службы продолжают круглосуточную уборку и вывоз снега с улиц ...

18.11.2021 На очистку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 339 рабочих и 201 спецмашина

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. На очистку дорог и тротуаров Екатеринбурга после вчерашнего снегопада вывели 339 ...

10.11.2021 Коммунальщики за сутки вывезли с улиц города 70 тонн грязи и готовятся к устранению гололедицы

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Сотрудники коммунальных служб города сегодня отчитались о результатах уборки ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18