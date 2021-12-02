Трое тавдинских фельдшеров через суд и прокуратуру добились положенных компенсаций за переезд

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Тавдинская городская прокуратура обязала минздрав Свердловской области выплатить трем местным фельдшерам скорой помощи положенные компенсации за переезд в город с населением менее 50 тыс. человек. Ранее министерство вынесло необоснованный отказ в предоставлении выплат.



По данным пресс-службы областной прокуратуры, трое фельдшеров в июле 2020 года устроились на работу в отделение скорой медицинской помощи на постоянные ставки. После этого они составили заявления на получение единовременных компенсационных выплат в 500 тыс. руб. Однако медикам отказали в этом в региональном минздраве.



В прокуратуре установили, что оснований для отказа не было, поскольку заявления всех троих фельдшеров соответствуют законным требованиям. В связи с этим надзорное ведомство подало иск в суд с требованием предоставить медикам положенные компенсации.



«Суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на министерство обязанность заключить с медицинскими работниками договоры о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с ее последующей выплатой двум работникам в размере по 500 тыс. руб. каждому, одному работнику — за период работы в должности фельдшера скорой помощи», — говорится в сообщении.