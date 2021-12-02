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02.12.2021

Верховный суд предложил без суда взыскивать налоговые долги с россиян

УрБК, Москва, 02.12.2021. Верховный суд (ВС) выступил с инициативой взыскивать налоговые долги с физических лиц во внесудебном порядке. Об этом заявил председатель ВС Вячеслав Лебедев в ходе своего выступления на заседании Совета судей РФ.

Сейчас такая процедура предусмотрена для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Предполагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке», — цитирует РИА «Новости» слова Вячеслава Лебедева.

По его словам, в большинстве случаев должники не имеют возражений на судебные приказы о взыскании налоговой задолженности.

Напомним, что с 1 февраля 2022 года в РФ будет реализовано право граждан на ежемесячное сохранение при взыскании долгов денежных средств в размере прожиточного минимума. Иными словами, у должников появится защищенная сумма, забрать которую нельзя.

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