На Южном Урале средний размер выданных в октябре потребкредитов вырос на 8,7%

УрБК, Челябинск, 26.10.2021. Средний размер выданных в октябре 2021 года потребительских кредитов в Челябинской области составил 255 тыс. 196 руб., что на 8,7% больше показателя предыдущего месяца этого года (234 тыс. 819 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 13-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах по размеру выданных в октябре текущего года потребкредитов оказались Москва (526,9 тыс. руб.), Московская область (399,9 тыс. руб.), Санкт-Петербург (384,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (372,3 тыс. руб.) и Хабаровский край (301,8 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер выданных в октябре 2021 года потребительских кредитов составил 270,6 тыс. руб., что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (271,8 тыс. руб.). В то же время за год этот показатель вырос на 19,8% (в октябре 2020 года — 225,9 тыс. руб.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в первой половине этого года средний чек потребкредита был на высоком уровне, а пик роста пришелся на апрель текущего года — более 300 тыс. руб. Однако затем, по его словам, этот показатель впервые за год снизился и последние 5-6 месяцев находится на стабильном уровне — 260-270 тыс. руб.