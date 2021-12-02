Банк России в январе-сентябре инициировал блокировку 4,4 тыс. мошеннических сайтов

УрБК, Москва, 02.12.2021. Банк России в январе-сентябре 2021 года инициировал блокировку 4 тыс. 376 мошеннический сайтов, говорится в материалах на сайте регулятора.
Для сравнения: за весь 2020 год была инициирована блокировка 7 тыс. 680 интернет-ресурсов.
Отметим, что с 1 декабря 2021 года ЦБ получил право блокировать мошеннические сайты во внесудебном порядке. Предполагается, что новый механизм ускорит процесс ограничения доступа к сомнительным интернет-ресурсам с нескольких недель до двух-трех дней.
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