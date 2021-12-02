УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
02.12.2021

Банк России в январе-сентябре инициировал блокировку 4,4 тыс. мошеннических сайтов

УрБК, Москва, 02.12.2021. Банк России в январе-сентябре 2021 года инициировал блокировку 4 тыс. 376 мошеннический сайтов, говорится в материалах на сайте регулятора.

Для сравнения: за весь 2020 год была инициирована блокировка 7 тыс. 680 интернет-ресурсов.

Отметим, что с 1 декабря 2021 года ЦБ получил право блокировать мошеннические сайты во внесудебном порядке. Предполагается, что новый механизм ускорит процесс ограничения доступа к сомнительным интернет-ресурсам с нескольких недель до двух-трех дней.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.11.2021 Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-сентябре вырос на 1%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. Оборот розничной торговли Свердловской области в сентябре 2021 года составил 101 млрд ...

01.11.2021 Реальный размер пенсий в России в январе-сентябре сократился на 0,6%

УрБК, Москва, 01.11.2021. Реальный размер пенсий в России в январе-сентябре 2021 года сократился на 0,6% по сравнению с ...

27.10.2021 Средняя себестоимость строительства жилья на Среднем Урале выросла до 62 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. Средняя себестоимость строительства жилых помещений (без учета домов, построенных ...

17.06.2021 Госдума в третьем чтении приняла закон о внесудебной блокировке мошеннических сайтов

УрБК, Москва, 17.06.2021. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который предполагает внесудебную ...

03.05.2018 Банк России будет бороться с лжесайтами по продаже билетов на ЧМ-2018

УрБК, Москва, 03.05.2018. Банк России будет бороться с лжесайтами по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу в ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18