Банк России в январе-сентябре инициировал блокировку 4,4 тыс. мошеннических сайтов

УрБК, Москва, 02.12.2021. Банк России в январе-сентябре 2021 года инициировал блокировку 4 тыс. 376 мошеннический сайтов, говорится в материалах на сайте регулятора.



Для сравнения: за весь 2020 год была инициирована блокировка 7 тыс. 680 интернет-ресурсов.



Отметим, что с 1 декабря 2021 года ЦБ получил право блокировать мошеннические сайты во внесудебном порядке. Предполагается, что новый механизм ускорит процесс ограничения доступа к сомнительным интернет-ресурсам с нескольких недель до двух-трех дней.