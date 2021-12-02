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02.12.2021

Жители Екатеринбурга выбирают лучший проект стелы у аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. На официальном портале города Екатеринбурга стартовало онлайн-голосование, в ходе которого горожанам предложено выбрать один из трех эскизных проектов стелы, которая будет установлена на территории около международного аэропорта Кольцово.

По итогам работы экспертного жюри в финал состязания вышли три проекта. Первый из них разработан Петром Любавиным (архитектурное бюро Yacheyka), Григорием Родионовым (TengoInteractive), Сергеем Каменским (Музей истории Екатеринбурга) и Владимиром Селезневым (художник и куратор). Два других принадлежат ООО «Мегабудка» и ООО «Архитектурное бюро Асадова», сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Организаторами конкурса стали администрация города и аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»). Победитель конкурса получит 1 млн руб., другие финалисты — по 250 тыс. руб.

Голосование на официальном портале Екатеринбурга будет проходить до 15 декабря.

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