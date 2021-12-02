УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
02.12.2021

В Свердловской области выявлено 698 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 698 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 декабря 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 180 тыс. 671 человек.

Также за сутки в области зарегистрирован 31 летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 493. За сутки из больниц выписано 476 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 157 тыс. 789 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 33 тыс. 389 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 703 тыс. 107 человек. За сутки зафиксирован 1 тыс. 221 летальный случай (всего 277 тыс. 640), выздоровели 35 тыс. 185 человек (всего 8 млн 400 тыс. 117).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.11.2021 В Свердловской области выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 739 новых случаев заражения ...

28.10.2021 В Свердловской области выявлено 696 новых случаев заражения COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 696 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ...

28.10.2021 В Свердловской области выявлено 696 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 696 новых случаев заражения ...

14.09.2021 В Свердловской области выявлено 498 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 498 новых случаев заражения ...

30.08.2021 В Свердловской области выявлено 520 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 520 новых случаев заражения ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18