В Свердловской области выявлено 698 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 698 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 декабря 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 180 тыс. 671 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован 31 летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 493. За сутки из больниц выписано 476 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 157 тыс. 789 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 33 тыс. 389 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 703 тыс. 107 человек. За сутки зафиксирован 1 тыс. 221 летальный случай (всего 277 тыс. 640), выздоровели 35 тыс. 185 человек (всего 8 млн 400 тыс. 117).