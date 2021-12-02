ЕВРАЗ приобрел 54 концентратора кислорода для больниц Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. ЕВРАЗ приобрел для больниц Нижнего Тагила 54 концентратора кислорода общей стоимостью более 4 млн руб. Аппараты переданы городской больнице № 1 и «ковидному» отделению госпиталя имени Владислава Тетюхина, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Данная аппаратура предназначена для поддержания дыхания пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Приборы преобразуют кислород из окружающей атмосферы в концентрированный чистый кислород, тем самым позволяя подавать его больному с пораженными легкими в более высокой концентрации. Концентраторы кислорода способствуют улучшению состояния больного и более быстрому выздоровлению. Аппараты выделяются низким уровнем, благодаря чему их можно использовать ночью. Продолжительность времени для одного рабочего цикла прибора составляет до 99 часов, а гарантированный производителем ресурс работы — 100 тыс. часов.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



«ЕВРАЗ как социально ответственная компания оказывает благотворительную помощь социальным и медицинским учреждениям города. Сотрудники нашей дирекции прикладывают все усилия для обеспечения врачей оборудованием и необходимыми средствами, которые позволяют им спасать жизни людей. Спасибо медикам за их профессионализм и неоценимую помощь!» — отметил директор по снабжению дивизиона «Урал» Евгений Еремеев.



В течение 2020-2021 годов предприятия ЕВРАЗа на Урале оказывают поддержку медицинским и социальным учреждениям Нижнего Тагила в борьбе с COVID-19, благотворительная помощь составила более 140 млн руб. Были закуплены лаборатории для анализа тестов, аппараты ИВЛ, увлажнители кислорода, кислородные концентраторы, функциональные кровати, прикроватные мониторы пациентов, защитные маски, перчатки, очки, костюмы, бесконтактные термометры, бахилы, рециркуляторы.