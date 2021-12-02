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02.12.2021

В Свердловской области средний размер выданных в октябре потребкредитов снизился на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Средний размер выданных в октябре 2021 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 267 тыс. 570 руб., что на 4,8% меньше показателя предыдущего месяца этого года (281 тыс. 115 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных в октябре текущего года потребкредитов оказалась Москва (526,9 тыс. руб.), на втором — Московская область (399,9 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (384,6 тыс. руб.), на четвертом — ХМАО (372,3 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Хабаровский край (301,8 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, снижение среднего размера выданных потребкредитов в октябре этого года коснулось большинства регионов РФ. Сильнее всего этот показатель сократился в Воронежской области (минус 13,6%), Москве (минус 5,5%), Свердловской (минус 4,8%) и Иркутской (минус 4,1%) областях, а также в Удмуртской Республике (минус 4,1%).

В целом по стране средний размер выданных в октябре 2021 года потребительских кредитов составил 270,6 тыс. руб., что на 0,4% меньше по сравнению с сентябрем этого года (271,8 тыс. руб.). В то же время этот показатель вырос на 19,8% относительно октября 2020 года (225,9 тыс. руб.).

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