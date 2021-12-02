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02.12.2021

Реальная зарплата в России за год выросла на 2%

УрБК, Москва, 02.12.2021. В сентябре 2021 года реальная заработная плата в России увеличилась на 2%, в августе годовой рост составил 1,5%. Об этом сообщает Росстат.

При этом среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в сентябре этого года составила 54 тыс. 687 руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,6%.

Отметим, что ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что темпы роста зарплат в стране составляют 9,3%.

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