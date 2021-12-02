Почти треть жителей УрФО негативно оценивают свое материальное положение

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. 30% жителей Уральского федерального округа (УрФО) считают свое материальное положение плохим. Этот показатель в стране выше только на Северо-Кавказском федеральном округе — 31%, сообщается в исследовании фонда «Общественное мнение».



Еще 55% жителей УрФО оценивают свое материальное положение как «среднее», 13% — как хорошее, 2% затруднились ответить.



При этом 58% опрошенных из УрФО заявили, что за последние два-три месяца их материальное положение практически не изменилось. Улучшилось оно у 4%, ухудшилось — у 35%, не смогли ответить 3%.



34% уральцев считают, что в ближайшее время их материальное положение не изменится. О возможном ухудшении заявил 21%, об улучшении — также 21%, затруднился ответить 31%.