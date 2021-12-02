Рынок новостроек малых городов продолжает разгон

Новостройки в малых городах Свердловской области продолжают стремительно дорожать. С августа по ноябрь 2021 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья увеличилась на 5,2%, до 66 тыс. 955 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».



Цены выросли во всех свердловских городах, где реализуются крупные девелоперские проекты. В лидерах — Нижний Тагил, где «квадрат» за последние три месяца подорожал на 9,7% (до 55 тыс. 226 руб.). Второе и третье места заняли города-спутники Екатеринбурга. В Березовском цены на квартиры в новостройках увеличились на 7% (до 75 тыс. 698 руб. за кв. м.), в Верхней Пышме — на 5,6% (до 72 тыс. 068 руб.).



В остальных городах зафиксирована более скромная динамика. В Первоуральске квартиры подорожали на 1,7% (до 49 тыс. 400 руб. за кв. м.), в Каменске-Уральском — на 1,3% (до 54 тыс. 079 руб.), в Заречном — на 0,2% (до 56 тыс. 652 руб.).



Добавим, что квартиры в малых городах Свердловской области непрерывно дорожают последние два года. В ноябре 2019 года средняя цена «квадрата» в регионе (без учета Екатеринбурга) составляла 47,2 тыс. руб., в ноябре 2020 года — 52,2 тыс. руб. Таким образом, за последние 24 месяца показатель увеличился на 42%, за 12 месяцев — на 28%.



За последний год больше всего цены выросли в Березовском (плюс 29,5%), Нижнем Тагиле (плюс 28,4%) и Заречном (плюс 27,3%). Менее благоприятную динамику показали Верхняя Пышма (плюс 17,4%), Каменск-Уральский (плюс 13,7%) и Первоуральск (плюс 13,6%).



Эксперты выделяют две основные причины роста средней цены «квадрата» в малых городах. Первая — изменение структуры предложения. Руководитель аналитического отдела группы компаний «Новосел» Сергей Меньшенин отмечал, что в последнее время в регионе резко выросла доля девелоперских проектов в городах-спутниках Екатеринбурга (Верхняя Пышма и Березовский в совокупности занимают 58% от общего объема предложения), где жилье традиционно стоит дороже, чем в других малых муниципалитетах Среднего Урала.



Вторая причина — ограниченный объем предложения. По данным аналитического отдела ГК «Новосел», с августа 2020-го по август 2021 года общее количество домов-новостроек в области с предлагаемыми к продаже квартирами сократилось почти на 27%.



Такая ситуация сложилась из-за целого комплекса факторов. Здесь можно отметить рост спроса на новое жилье после запуска льготной ипотеки, девальвации рубля, роста внутренней инфляции и других факторов. Также сказался переход строительной отрасли на схему проектного финансирования, который снизил привлекательность реализации девелоперских проектов в провинции.



Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков рассказывал, что первичный рынок жилья в малых муниципалитетах Свердловской области «не развит».



По его словам, за пределами городов-спутников реализуются лишь единичные проекты. После перехода застройщиков на схему проектного финансирования возможности для развития этого сегмента стали еще больше ограничены.



Ранее многие эксперты рассчитывали, что резкий рост цен на жилье в малых городах повысит привлекательность этого сегмента для застройщиков. Однако далеко не факт, что такой сценарий воплотится. В последнее время себестоимость реализации девелоперских проектов заметно увеличилась из-за удорожания стройматериалов, дефицита мигрантов и других факторов. В этой ситуации рассуждать о буме новых проектов в провинции крайне сложно. Скорее всего, девелоперы по-прежнему будут строить львиную долю жилья в Екатеринбургской агломерации, где более высокая рентабельность проектов.