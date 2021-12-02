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02.12.2021

В Екатеринбурге компания «Реконструкция» оштрафована за пожары в микрорайоне Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Прокуратура Свердловской области на 115 тыс. руб. оштрафовала ЗАО «Реконструкция», по вине которого осенью в Екатеринбурге горели торфяники близ микрорайона Солнечный.

Запрос в прокуратуру о поиске и наказании виновных направил депутат Государственной думы Андрей Альшевских. Он получил ответ ведомства, который опубликовал на личной странице в социальной сети Facebook. Согласно документу, за пожарную безопасность на территории торфяников ответственность несет ЗАО «Реконструкция».

«Возгорание произошло на земельном участке, принадлежащем ЗАО «Реконструкция», которым не обеспечена своевременная уборка мусора, сухой растительности и сухой травы, не проведены иные противопожарные мероприятия», — сообщается в документе.

На нарушителя (должностное лицо и саму компанию) были составлены административные протоколы и наложены штрафы на общую сумму 115 тыс. руб. Штрафы оплачены полностью. Иных мер прокурорского реагирования не планируется.

Напомним, пожары на торфяниках на юге Екатеринбурга произошли в октябре. Весь город был окутан смогом, больше всего от последствий тления торфа пострадал микрорайон Солнечный.

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