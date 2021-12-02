Свердловские власти анонсировали массовое строительство школ по схеме государственно-частного партнерства

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Свердловские власти поддерживают строительство школ в регионе по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель губернатора Среднего Урала Дмитрий Ионин.



«В сентябре Минпросвещения России одобрило заявки, поданные губернатором Евгением Куйвашевым на строительство школы в Екатеринбурге и реконструкцию школы в Верхней Пышме. Школу № 41 на 925 мест на ул. Котельникова (Верх-Исетский район) в Екатеринбурге планирует строить «Атомстройкомплекс». Пилотный проект сейчас одобрен и принято решение о его реализации. В Верхней Пышме инвестировать в строительство изъявила желание УГМК. Также «Атомстройкомплекс» 30 ноября заявился с инициативой реализации проекта строительства школы в Екатеринбурге на улице Советская (Кировский район) на 1 тыс. 500 мест. Потенциально рассматриваются еще несколько проектов, не только на территории Екатеринбурга, но и в городе Березовский», — написал Дмитрий Ионин.



Напомним, что новый механизм строительства социальных объектов с помощью концессионных соглашений разработал «Атомстройкомплекс» совместно с Корпорацией развития Среднего Урала. Первую в Екатеринбурге школу по схеме ГЧП (по ул. Котельникова) планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.