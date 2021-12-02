В Ростуризме прогнозируют снижение въездного туризма на 90% к допандемийному уровню

УрБК, Москва, 02.12.2021. Число прибывших в РФ иностранных туристов в 2021 году сократится на 90%, или в 10 раз, по сравнению с уровнем допандемийного 2019 года. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе заседания генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).
«Падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом. Напомню, что до пандемии иностранные туристы тратили в России около 11,5 млрд долл. США», — цитирует «Прайм» слова Зарины Догузовой.
Ранее стало известно, что за девять месяцев 2021 года РФ посетили 8,8 млн иностранных граждан, из них 175,8 тыс. человек прибыли в страну с туристическими целями. По сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года общий въездной поток сократился почти в три раза, число иностранных туристов — в 24 раза.
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