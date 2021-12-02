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02.12.2021

Благоустройство два года подряд

Жители Академического района Екатеринбурга намерены продолжить благоустройство Преображенского парка в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Для этого им необходимо второй раз подряд одержать победу в голосовании за объекты благоустройства, которое проводится на официальном портале Екатеринбурга. Если им это удастся, то два года подряд работы на объекте будут вестись за счет средств федерального и областного бюджетов.

Напомним, что в Екатеринбурге ежегодно проводятся голосования за выбор объектов, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта. В 2021 году Преображенский парк стал одним из двух победителей голосования. Но работы, которые пройдут в 2022 году, охватят лишь половину площади общественного пространства — 15 га из 30 (общая площадь парка — 50 га). Дорожки, лавочки, освещение и другое благоустройство появятся на участке между улицами Чкалова и Мехренцева.

Благоустройство два года подряд

Но активные жители Академического района намерены добиться того же самого для отрезка между улицами Мехренцева и Вильгельма де Геннина.

Сейчас в голосовании на официальном портале города представлены девять объектов. Преображенского парка среди них нет, но есть пункт «Другое», куда можно вписать свой вариант. Жители Академического планируют поступить следующим образом: выбрать «Другое» и вписать туда «Преображенский парк второй этап». Подобные предложения уже расходятся в соцсетях.

По итогам опроса будет сформирован шорт-лист. А весной 2022 года пройдет итоговое голосование. Таким способом в Екатеринбурге уже благоустраивали сквер у Оперного театра, набережную Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парки «Зеленая роща» и имени XXII Партсъезда.

Благоустройство два года подряд

Стоит отметить, что в Преображенском парке, который является одним из самых больших в России, уже есть необходимая стартовая инфраструктура. В том числе создан уникальный многоуровневый ландшафт с перепадами высот, имитирующий Уральские горы, есть плотинка и благоустроенная набережная реки Патрушиха. Здесь же располагается храм Святых Божиих Строителей. Среди достопримечательностей — скульптуры Северного оленя и Птицы Счастья, инкрустированной уральскими самоцветами.

Вдобавок 2023 год особенно знаменателен. Во-первых, это возможность продолжить развивать новый район в год 300-летия уральской столицы. Во-вторых, здесь, в Академическом районе неподалеку от Преображенского парка, будет располагаться объект Универсиады-2023 — Дворец дзюдо.

Благоустройство два года подряд

Если Преображенскому парку удастся еще раз попасть в федеральную программу, то это позволит довести до логического конца работы, которые стартуют в 2022 году.

Также напомним, что с 1 октября 2021 года Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга. Проект комплексной застройки территории реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Одновременно с жилыми домами на этой территории создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха. В районе работают школы, детские сады, детская поликлиника, станция скорой помощи, отделение полиции, почты, МФЦ.

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