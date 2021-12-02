На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. С 22 по 29 ноября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежую белокочанную капусту (на 7,08%, до 39,46 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
За неделю, согласно статистике, также выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 4,23%, до 873,74 руб. за кг), картофель (на 2,48%, до 41,79 руб. за кг), гречневую крупу (на 2,39%, до 121,87 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 2,35%, до 529,01 руб. за кг), а также на твердые и мягкие сычужные сыры (на 1,97%, до 655,89 руб. за кг).
Заметнее всего снизились цены на свежие помидоры (на 6,31%, до 158,16 руб. за кг) и огурцы (на 3,71%, до 125,77 руб. за кг), а также на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,13%, до 417,42 руб. за кг).
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