ММК награжден Национальной премией за вывод на полную мощность стана 2500 горячей прокатки

УрБК, Магнитогорск, 02.12.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал обладателем награды Национальной премии «Приоритет-2021» в номинации «Металлургия». Комбинат получил премию за вывод на полную мощность реконструированного стана 2500 горячей прокатки.



Запуск стана 2500 после глобальной реконструкции стал одним из ключевых событий на комбинате в 2020 году и был признан «Главным событием года в российской металлургии» на международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2020». В этом году стан 2500 вышел на полную мощность: в I квартале 2021 года на нем было произведено 1 077,7 тыс. т горячего проката. Это рекордные квартальные показатели за всю новейшую историю комбината. Благодаря мощностям модернизированного стана 2500 продажи металлопродукции ММК за девять месяцев 2021 года выросла на 20,4%.



«Стан 2500 горячей прокатки работает на комбинате с 1960 года, можно сказать, является ветераном производства. Теперь это помолодевший ветеран, уникальный высокопроизводительный агрегат с увеличенным объемом производства до 5,2 млн т в год и более сложным сортаментом высокого качества», — прокомментировал запуск стана 2500 после реконструкции председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.



Модернизированный стан 2500 оснащен новейшими средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом прокатки. Во время реконструкции на стане был усовершенствован оборотный цикл водоснабжения, создан дополнительный цикл водоснабжения для печей, главных приводов черновой и чистовой групп, демонтирована часть старых помещений. Обновленному стану присвоено имя выдающегося инженера-металлурга Анатолия Ильича Старикова, который возглавлял комбинат в 1990-е годы.



ММК становится лауреатом премии «Приоритет» уже в шестой раз: до этого компанию награждали за реализацию масштабной стратегии цифровизации, ввод в работу новой аглофабрики № 5, оборудованной новейшими природоохранными технологиями, освоение полимерного проката SteelArt, развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката, а также разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.