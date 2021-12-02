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02.12.2021

АСВ обновило сайт о реализуемом имуществе ликвидируемых финансовых организаций

УрБК, Москва, 02.12.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обновило сайт о реализуемом имуществе ликвидируемых кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, говорится в сообщении АСВ.

Напомним, что агентство запустило этот сервис в апреле 2016 года. Он предназначен для информационной поддержки участников торгов, предоставления им полных и достоверных данных о реализуемом имуществе, а также для приобретения имущества ликвидируемых финорганизаций.

На 1 декабря на портале размещена информация почти о 5 тыс. лотов общей стоимостью порядка 230 млрд руб.

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