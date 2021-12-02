В Свердловской области количество вакансий для удаленной работы выросло почти в 4 раза

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. С начала ноября в Свердловской области было открыто 260 вакансий для дворников. Это на ...

Количество вакансий для дворников в Свердловской области за год выросло на 162%

Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...