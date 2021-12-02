УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
02.12.2021

В Свердловской области количество вакансий для удаленной работы выросло почти в 4 раза

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. В ноябре 2021 года в Свердловской области было открыто 2,7 тыс. вакансий, подразумевающих удаленную работу. В ноябре прошлого года таких вакансий было 700, сообщает служба исследований hh.ru.

Средний Урал находится на пятом месте в числе регионов-лидеров по количеству дистанционных вакансий — их доля составляет 3%.

Тенденция к росту спроса на удаленную работу наблюдается по всей России. В ноябре 2021 года в стране было открыто 86,6 тыс. таких вакансий, что в четыре раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

«Чаще всего удаленный формат предлагают представителям профессиональных сфер «ИТ, интернет, телеком» (45% от всех вакансий, предлагающих «удаленку»), «Административный персонал» (29%), «Продажи» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%) и «Консультирование» (9%)», — говорится в сообщении.

Наиболее высокие зарплаты для «удаленных» сотрудников предлагаются в разделах «Высший менеджмент» (129 тыс. руб.), «Закупки» (93 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (90 тыс. руб.), «ИТ, интернет, телеком» (88 тыс. руб.) и «Маркетинг, реклама, PR» (70 тыс. руб.).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.11.2021 Количество вакансий для дворников в Свердловской области за год выросло на 162%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. С начала ноября в Свердловской области было открыто 260 вакансий для дворников. Это на ...

26.08.2021 Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...

20.07.2021 За год в Свердловской области число вакансий выросло на 77%

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. За первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области было открыто на 77% больше ...

12.07.2021 Число вакансий в сфере гостеприимства на Среднем Урале за год выросло на 214%

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. За первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области в сфере «Туризм, гостиницы, ...

22.06.2021 Число вакансий с удаленным форматом работы на Среднем Урале в 2020 году выросло в полтора раза

В Свердловской области за 2020 год было открыто 5,7 тыс. вакансий с удаленным форматом работы, что в полтора раза ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18