В Свердловской области количество вакансий для удаленной работы выросло почти в 4 раза

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. В ноябре 2021 года в Свердловской области было открыто 2,7 тыс. вакансий, подразумевающих удаленную работу. В ноябре прошлого года таких вакансий было 700, сообщает служба исследований hh.ru.
Средний Урал находится на пятом месте в числе регионов-лидеров по количеству дистанционных вакансий — их доля составляет 3%.
Тенденция к росту спроса на удаленную работу наблюдается по всей России. В ноябре 2021 года в стране было открыто 86,6 тыс. таких вакансий, что в четыре раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.
«Чаще всего удаленный формат предлагают представителям профессиональных сфер «ИТ, интернет, телеком» (45% от всех вакансий, предлагающих «удаленку»), «Административный персонал» (29%), «Продажи» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%) и «Консультирование» (9%)», — говорится в сообщении.
Наиболее высокие зарплаты для «удаленных» сотрудников предлагаются в разделах «Высший менеджмент» (129 тыс. руб.), «Закупки» (93 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (90 тыс. руб.), «ИТ, интернет, телеком» (88 тыс. руб.) и «Маркетинг, реклама, PR» (70 тыс. руб.).
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