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02.12.2021

Челябинское УФАС России оштрафовало сеть магазинов Sunlight на 200 тыс. рублей за недостоверную рекламу

УрБК, Челябинск, 02.12.2021. Челябинское УФАС России снова признало рекламу о ликвидации магазинов Sunlight (ООО «Солнечный свет») недостоверной. Антимонопольное ведомство оштрафовало компанию на 200 тыс. руб., однако ответчик будет обжаловать данное решение в суде.

Рекламные объявления о закрытии магазинов Sunlight в Челябинске транслировались в 2021 году на различных рекламных площадках в интернете, а также направлялись потенциальным покупателям посредством рассылки sms-сообщений, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники челябинского УФАС выяснили, что арендодатели торговых центров, которые предоставляют площади магазинам сети Sunlight, не уведомлены о закрытии торговых точек, а некоторые договоры аренды имеют срок действия до 2023 года.

Сведения о закрытии магазинов были сочтены недостоверными: они могут вводить покупателей в заблуждение за счет создания впечатлений о последней возможности приобрети товары Sunlight.

В связи с тем, что челябинское УФАС России уже изучало подобную рекламу и вновь наделено полномочиями по ее рассмотрению, Центральный аппарат ФАС России также перенаправил в адрес управления заявления граждан по рекламе о закрытии магазинов Sunlight.

При этом ООО «Солнечный свет» проводит рекламные кампании о закрытии магазинов ежегодно, что подтверждает решение челябинского УФАС России по аналогичной рекламе в прошлом году.

В настоящее время размещение спорной рекламы остановлено.

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