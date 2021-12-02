Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о мошенничестве при продаже подержанных автомобилей на сумму 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. По версии обвинения, с 2016 по 2019 год мужчина совершал мошеннические действия при продаже автомобилей с пробегом, завладев чужим имуществом на сумму более 16 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что осужденный осуществлял деятельность, связанную с куплей-продажей автомобилей с пробегом. В 2016 году у мужчины возник преступный умысел на хищение не принадлежащего ему имущества. В результате он обманом получил автомобиль своего знакомого, документы и ключи, продал машину, а деньги присвоил себе. Аналогичным образом обвиняемый совершил мошеннические действия в отношении еще нескольких автовладельцев.
Суд признал его виновным в соответствии с частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах». По совокупности приговоров мужчине назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На настоящий момент приговор в законную силу не вступил.
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