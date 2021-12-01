МЧС предупреждает о порывах ветра до 17 м/с, мокром снеге и гололедице на территории Свердловской области 2 декабря

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о сохранении неблагоприятных погодных условий. 1-2 декабря в Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с, осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица.



Спасатели просят жителей Среднего Урала избегать проведения работ на открытом воздухе, воздержаться от поездок за город.



Для предотвращения аварийной ситуации на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофоров.



Пешеходам при нахождении на улице во время непогоды необходимо аккуратно передвигаться, избегать шатких строений и конструкций, не подходить близко к деревьям и линиям электропередачи.



В случае возникновения опасной ситуации необходимо сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».