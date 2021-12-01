В Екатеринбурге владелец магазина «Планета одежды» оштрафован за торговлю контрафактной одеждой под марками Nike и Reebok

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Индивидуальный предприниматель, владеющий магазином «Планета одежды», заплатит 5 тыс. руб. штрафа за реализацию контрафактной одежды, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Представители ведомства установили, что в этом магазине шла торговля одеждой без маркировки, товаросопроводительных документов и документов, подтверждающих качество и безопасность товаров. Кроме того, там продавались одежда и обувь, на которых незаконно воспроизводились товарные знаки торговых марок Nike, Reebok, Adidas, Puma.
Весь товар без маркировки и с признаками контрафакта был арестован. Помимо штрафа, предпринимателю было назначено наказание в виде предупреждения с конфискацией товаров торговой марки Adidas (69 пар обуви, в том числе 22 пары детской обуви), а также швейных изделий (2 единицы).
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