В России планируют изменить законодательство об ОКВЭДах для малого и среднего бизнеса

Минэкономразвития РФ подготовит изменения в законодательстве по определению общероссийских классификаторов видов экономической деятельности (ОКВЭД) для малого и среднего бизнеса. Такое поручение главе ведомства Максиму Решетникову дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Давно с этим надо навести порядок. Пожалуйста, подготовьте соответствующие изменения в законодательство, пусть коллеги их представят», — цитирует РИА «Новости» слова главы кабмина с заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
М. Мишустин уточнил, что при разработке необходимо учесть в том числе мнение региональных предпринимателей.
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