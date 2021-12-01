Работа специалистов компании «Россети» позволила увеличить выдачу мощности Сургутской ГРЭС-2

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Компания «Россети» успешно провела работы на подстанциях сверхвысокого класса напряжения в Тюменской и Свердловской областях для увеличения выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2, крупнейшей тепловой электростанции России. Максимальный объем присоединения к Единой национальной сети (ЕНЭС) увеличен до 5 745 МВт. Всего было модернизировано 11 магистральных сетевых объектов, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
Основная часть работ проходила на подстанции 500 кВ «Сомкино» в Сургутском районе Тюменской области. Здесь энергетики заменили шесть маслонаполненных трансформаторов тока 500 кВ на современные аналоги с элегазовой изоляционной средой. Также мастера установили три высокочастотных заградителя, что позволило увеличить пропускную способность линии 500 кВ до Сургутской ГРЭС-2.
Кроме этого, энергетики провели ряд работ для сохранения устойчивости энергосистемы при возникновении нештатных ситуаций. На 11 подстанциях сверхвысокого класса напряжения, включая «Сомкино», были модернизированы устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК). Теперь в случае возникновения на Сургутской ГРЭС-2 аварийного отключения информация о происшествии будет мгновенно передана по двум резервируемым трактам УПАСК в централизованную систему противоаварийной автоматики ОЭС Урала.
В этом году в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» стартовал масштабный проект модернизации, который затронет четыре энергоблока. В результате мощность каждого из них увеличится на 20 МВт, а общая установленная мощность электростанции — до 5,7 ГВт.
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