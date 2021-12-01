Мировые цены на кофе обновили десятилетний максимум

УрБК, Москва, 01.12.2021. Мировые цены на кофе достигли максимального уровня за 10 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование CNBC.
По данным лондонской биржи ICE, 30 ноября стоимость фьючерсов на кофе сорта арабика с поставкой на декабрь достигла 2,33 долл. США за фунт. Это максимальный показатель с 2011 года.
В свою очередь, базовая цена Международной ассоциации производителей кофе (ICO) за последний год выросла на 85%, до 2,07 долл. США за фунт.
Аналитики связывают рост цен с неблагоприятной погодой в странах-производителях, а также со сбоем в глобальной системе поставок.
Как ранее писал УрБК, стоимость кофе также растет из-за холодов в Бразилии, отложенных последствий пандемии коронавируса и снижения курса рубля.
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. В июне 2017 года средняя розничная цена 1 кг растворимого кофе в Екатеринбурге достигла ...22.05.2015 Мировые цены на кофе обновили минимум за полтора года
УрБК, Москва, 22.05.2015. Мировые цены на кофе опустилась до минимума с января 2014 года из-за прогнозов переизбытка ...10.12.2014 «Росчайкофе»: Средняя цена на чай в следующем году вырастет на 20%
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2014. Средняя розничная цена на чай в России в 2015 году вырастет примерно на 20%. Об этом ...17.05.2012 Кофе способно снижать риск смерти
Причиной снижения риска смерти может быть потребление кофе. Такой результат был получен в ходе исследования, ...17.01.2012 В Колумбии снизился урожай кофе
В 2011 году за последние 30 лет зарегистрирован самый низкий урожай кофе в Колумбии: всего с кофейных плантаций собрано ...