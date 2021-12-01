Мировые цены на кофе обновили десятилетний максимум

УрБК, Москва, 01.12.2021. Мировые цены на кофе достигли максимального уровня за 10 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование CNBC.



По данным лондонской биржи ICE, 30 ноября стоимость фьючерсов на кофе сорта арабика с поставкой на декабрь достигла 2,33 долл. США за фунт. Это максимальный показатель с 2011 года.



В свою очередь, базовая цена Международной ассоциации производителей кофе (ICO) за последний год выросла на 85%, до 2,07 долл. США за фунт.



Аналитики связывают рост цен с неблагоприятной погодой в странах-производителях, а также со сбоем в глобальной системе поставок.



Как ранее писал УрБК, стоимость кофе также растет из-за холодов в Бразилии, отложенных последствий пандемии коронавируса и снижения курса рубля.